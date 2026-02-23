Carlo Conti in lacrime per Pippo Baudo | l' omaggio personalissimo e segreto nel suo camerino di Sanremo

Carlo Conti si commuove profondamente ricordando Pippo Baudo, morto qualche mese fa, e decide di dedicargli un omaggio speciale nel suo camerino a Sanremo. Conti, visibilmente emozionato, ha scelto di mantenere segreta la dedica, ma il gesto si fa sentire forte tra gli addetti ai lavori. La presenza di Baudo nei ricordi del Festival si fa ancora più viva grazie a quei momenti intensi tra le quinte. La scena resta nascosta agli occhi del pubblico.

In conferenza stampa la voce del conduttore si spezza. Laura Pausini lo nota e lo supporta: "Commuoversi è importante oggi" Sarà un Sanremo attraversato dal ricordo di Pippo Baudo, scomparso pochi mesi fa e considerato un simbolo del Festival. Alla conferenza stampa di oggi Carlo Conti ne parla con un trasporto evidente, spiegando che il conduttore verrà omaggiato nel corso delle serate, insieme ad altri che non ci sono più. Il momento più intenso arriva quando Conti si sofferma su quanto Baudo abbia dato alla kermesse. La voce gli si spezza e l’emozione prende il sopravvento. Laura Pausini, al suo fianco e annunciata come co-conduttrice di tutte le serate, lo sottolinea rivolgendosi alla sala: “Lo sentite che ha la voce commossa?”. 🔗 Leggi su Today.it

Sanremo 2026, il camerino di Carlo Conti è un omaggio a Pippo Baudo: ecco perchéIl camerino di Carlo Conti a Sanremo 2026 richiama un omaggio a Pippo Baudo, uno dei volti più iconici del festival.

Sanremo 2026: Carlo Conti svela l’apertura nel segno di Pippo Baudo e del ritorno di OllyCarlo Conti ha annunciato che l'apertura di Sanremo 2026 sarà dedicata a Pippo Baudo e al ritorno di Olly, coinvolgendo anche alcuni artisti italiani noti.

