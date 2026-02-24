Shopping a scrocco alla stazione Termini | 21 tra poliziotti e carabinieri indagati per i furti alla Coin Così la cassiera complice li aiutava nelle ruberie

Ventuno agenti di polizia e carabinieri sono stati iscritti nel registro degli indagati dopo aver scoperto che, grazie a una cassiera complice, rubavano merce dalla boutique Coin all’interno della stazione Termini. Le indagini hanno rivelato come i furti si ripetevano da mesi, con gli ufficiali che approfittavano delle loro funzioni per sottrarre prodotti senza essere fermati. La scoperta ha portato a un'ampia inchiesta sulla sicurezza e sulla corruzione nelle aree pubbliche.

Un vero e proprio sistema di shopping illegale all’interno della stazione Termini, dove la legge avrebbe dovuto essere difesa e non violata. È quanto emerge dall’inchiesta del pm Stefano Opilio che vede coinvolti 21 appartenenti alle forze dell’ordine, tra cui nove poliziotti e dodici carabinieri, accusati di furto aggravato ai danni del punto vendita Coin di via Giolitti. In totale, gli indagati sono 44: oltre ai militari, figurano dipendenti di altri negozi dello scalo ferroviario, tutti accomunati dallo stesso modus operandi. Nessun colpo eclatante che potesse attirare l’attenzione immediata della sicurezza, ma una serie di micro-sottrazioni quotidiane. 🔗 Leggi su Open.online

Furti alla Coin della stazione Termini: 21 tra carabinieri e poliziotti indagati per «ruberie sistematiche» di vestiti e profumiUn furto sistematico di vestiti e profumi alla Coin della stazione Termini ha portato all’indagine su 21 agenti tra carabinieri e poliziotti.

Furti alla Coin di Termini, indagati 21 tra poliziotti e carabinieri. Fari su una cassiera "infedele"Un tentativo di furto alla Coin di Termini ha portato all’indagine su 21 persone, tra poliziotti e carabinieri, coinvolti in sospetti di complicità.