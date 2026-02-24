Furti alla Coin della stazione Termini | 21 tra carabinieri e poliziotti indagati per ruberie sistematiche di vestiti e profumi

Un furto sistematico di vestiti e profumi alla Coin della stazione Termini ha portato all’indagine su 21 agenti tra carabinieri e poliziotti. Le autorità hanno scoperto che il furto, che ha causato un ammanco di 184mila euro, avveniva con l’aiuto di alcuni dipendenti corrompendo gli agenti. Le riprese hanno mostrato dettagliatamente come si svolgevano le sottrazioni. Le indagini continuano per chiarire il ruolo di ciascuno coinvolto.

La stazione Termini divenuta terreno di caccia per carabinieri e poliziotti alla ricerca di oggetti da rubare. Dove il luogo assurto a magazzino degli interessi dei militari è il Coin di via Giolitti. Sono ventuno i militari e gli agenti indagati per furto aggravato dal pm Stefano Opilio. In totale le persone sotto inchiesta sono 44, perché tra gli indagati ci sono anche dipendenti di negozi vicini. Sono i numeri a dare sostanza all’inchiesta: 184 mila euro di ammanco emersi nell’inventario del 2024. Un buco pari al 10,8 % del fatturato, quando uno scarto normale è del 23 % della merce che ogni anno sparisce dagli scaffali di altri punti vendita. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Venezia Moderna. . PER I LAVORATORI DI COIN SI VOGLIONO EVITARE LICENZIAMENTI COLLETTIVI Mestre, 18 febbraio 2026 Mestre torna al centro di una fase delicata ma decisiva per il futuro di Coin. Le parole che oggi sono state diramate dall’azienda - facebook.com facebook