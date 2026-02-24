Sharon e Maria Sofia dal liceo ' Montale' di Pontedera a Palazzo Farnese

Sharon e Maria Sofia, due studenti del liceo 'Montale' di Pontedera, hanno ricevuto un riconoscimento importante durante la premiazione al Salone d'Ercole di Palazzo Farnese. L’evento, svoltosi il 20 febbraio 2026, ha celebrato il talento letterario italiano nel contesto del premio 'Prix Goncourt, la scelta dell’Italia'. La cerimonia ha attirato numerosi appassionati e rappresentanti culturali, portando l’attenzione sulla crescita di giovani promesse nel panorama letterario.

Le due studentesse hanno ricoperto la carica di presidenti della giuria degli studenti al premio letterario 'Prix Goncourt, la scelta dell'Italia' Il 20 febbraio 2026 il Salone d'Ercole di Palazzo Farnese a Roma ha ospitato la prestigiosa cerimonia di premiazione del premio letterario 'Prix Goncourt, la scelta dell'Italia', un evento organizzato dall'Institut Français Italia in collaborazione con l'Ambasciata di Francia. Tra gli oltre 200 studenti giunti da tutta la penisola, due ragazze toscane si sono distinte in un ruolo di primo piano: Sharon Cerretini e Maria Sofia Colizzi, studentesse della 5DL del liceo ‘Eugenio Montale’ di Pontedera. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

