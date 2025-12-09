Studenti del liceo ' Montale' di Pontedera a Copenaghen
Quindici studenti del liceo ‘Montale’ di Pontedera stanno partecipando, dal 30 novembre al 10 dicembre 2025, a un’intensa esperienza formativa a Copenaghen nell’ambito del Programma Erasmus+.Il progetto è nato grazie alla collaborazione tra il liceo ‘Montale’ e la Camera di Commercio Italiana in. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
