Studenti del liceo ' Montale' di Pontedera a Copenaghen

9 dic 2025

Quindici studenti del liceoMontale’ di Pontedera stanno partecipando, dal 30 novembre al 10 dicembre 2025, a un’intensa esperienza formativa a Copenaghen nell’ambito del Programma Erasmus+.Il progetto è nato grazie alla collaborazione tra il liceo ‘Montale’ e la Camera di Commercio Italiana in. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

