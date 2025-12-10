Musica a Palazzo Farnese | il coro e l’orchestra del Liceo Gioia in scena all’Archivio di Stato
Il 13 dicembre 2025, l'Archivio di Stato di Palazzo Farnese apre le sue porte per un evento speciale: un concerto dell’orchestra e del coro del Liceo statale
Sabato 13 dicembre 2025 alle ore 18 in occasione dell'apertura straordinaria dell'Archivio di Stato (secondo piano di Palazzo Farnese) appuntamento con il concerto dell’orchestra e del coro del Liceo statale "M. Gioia" di Piacenza.Cantano: Elisa Infantino, Luca Gasparini, Vittorio Laveni, Andrea. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
