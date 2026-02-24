Cinturrino si trova in subbuglio dopo le accuse rivolte a Carmelo, che rischia di perdere il rispetto della comunità. La gente del paese si sente ferita dalla copertura mediatica, che considerano eccessiva e ingiusta. Molti si chiedono se le accuse siano fondate o frutto di malintesi, mentre le voci si diffondono rapidamente tra le case e le piazze. La tensione cresce e il paese si prepara a confrontarsi con le conseguenze di questa situazione.

Milano, 24 febbraio 2026 – C’è un paese nel Messinese, di poco più di duemila anime e a oltre 1.200 chilometri da Milano, che ieri mattina si è svegliato sgomento. Incredulo. Che ha dovuto imparare suo malgrado una topografia estranea e ostile: Corvetto, Rogoredo. Chi è Carmelo Cinturrino, l’agente ‘Luca’: dal “pizzo” alla “protezione” ai pusher, dagli “arresti disinvolti” allo sparo in testa a Zack Carmelo Cinturrino, l’assistente capo della Polizia di Stato 41enne, fermato alle prime ore del 23 febbraio con l’accusa di omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, è un figlio di Alì Terme. È uno dei tanti che, nato e cresciuto in riva al mar Ionio con la Calabria sempre all’orizzonte e le lunghe estati passate in spiaggia, ha costruito la propria vita da adulto al Nord. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Sgomento nel paese di origine di Cinturrino: Se Carmelo ha sbagliato, pagherà. Ma questa gogna mediatica fa malissimo
Il poliziotto 411enne, fermato per l'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, è nato e cresciuto ad Alì Terme, in provincia di Messina. Poco più di duemila anime che si conoscono tutte e sono senza ...

