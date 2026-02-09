Sicurezza e decoro in città sgomberato l' immobile comunale occupato di via Goldoni

A Perugia, le forze dell’ordine hanno sgomberato un immobile comunale occupato in via Goldoni. L’operazione fa parte di un piano più ampio che mira a ripristinare sicurezza e decoro nel centro cittadino. Nelle ultime settimane, sono stati fatti diversi interventi: sgomberi, controlli su minori e multe per chi abbandona rifiuti. La città si muove per ridare ordine e tranquillità alle strade.

Perugia, proseguono le azioni per la sicurezza e il decoro in città, con un mese di sgomberi, controlli su minori e sanzioni per rifiuti abbandonati. Proprio questa mattina è stata sgomberata la casa di proprietà comunale di via Goldoni a Perugia. L’azione è stata effettuata stamattina, dopo che la vicenda era stata segnalata da Perugia Today che aveva raccolto le proteste dei cittadini. Secondo quanto riferito dagli abitanti della zona, la casa era già stata oggetto di un’occupazione abusiva lo scorso anno. In quell’occasione, dopo circa due o tre mesi, le persone presenti all’interno, due spacciatori magrebini, erano state allontanate.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

La polizia locale di Città Sant'Angelo, in collaborazione con Ater e l’amministrazione comunale, ha sgomberato un alloggio popolare occupato abusivamente.

