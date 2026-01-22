L' appartamento sgomberato a San Faustino occupato da 10 anni | è stato devastato | FOTO

Nella mattina di giovedì 22 gennaio, nel quartiere San Faustino di Viterbo, è stato sgomberato un appartamento occupato da circa 10 anni. L’immobile, gestito dall’Ater, risultava occupato nonostante un decreto di rilascio datato 2017. L’intervento ha permesso di restituire l’abitazione alla disponibilità legale, dopo un lungo periodo di occupazione abusiva. Di seguito, vengono presentate foto e dettagli sull’operazione.

All'Ater "risultava occupato" con "decreto di rilascio datato 2017" l'appartamento popolare liberato nella mattina di giovedì 22 gennaio nel quartiere San Faustino, nel centro storico di Viterbo. Ma quando i tecnici dell'azienda sono intervenuti, insieme alle forze dell'ordine, lo hanno trovato.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: Angelo e l'appartamento occupato: "L'inquilina non paga da anni" Leggi anche: Sgomberato un immobile di San Berillo occupato abusivamente e con allaccio irregolare alla rete elettrica La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Salerno, occupano abusivamente un alloggio popolare: scatta l'ordinanza di sgombero immediato; Dopo lo sgombero, il freddo e il buio: l'odissea senza fine delle famiglie di via Quarti; Palazzo rosa del tutto sgomberato: Fine di una vicenda complessa che ha segnato l’intera comunità; Occupazione flash al Regio Parco, l'alloggio popolare sgomberato dopo pochi giorni. Sgombero di una casa occupata a ViterboContinua l'impegno per garantire la legalità e difendere chi ha diritto ad una casa. Così la sindaca di Viterbo Chiara frontini dopo lo sgombero di questa mattina di una casa occupata abusivamente, ... ansa.it Sgombero appartamenti a Milano? come funziona, costi e a chi rivolgersiMilano, 15/10/2025 – Che a Milano la vita corra veloce non è un mistero: tra impegni lavorativi frenetici e una mobilità sempre più rapida, il tempo è la risorsa più scarsa. Tuttavia, quando a questa ... adnkronos.com Continuano gli accessi controllati per liberare gli appartamenti prima della chiusura dell’edificio. Domenica il centro di accoglienza sarà sgomberato / L'articolo e il video - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.