Roger Federer ha sfoggiato al Super Bowl il Rolex più bello della sua collezione

Roger Federer ha fatto parlare di sé al Super Bowl 2026 in California. Il campione svizzero, appassionato di questo evento, ha sfoggiato il Rolex più bello della sua collezione durante la partita. Federer non ha nascosto la sua passione e si è mostrato tra il pubblico con il suo orologio di lusso al polso, attirando l’attenzione di tutti. La scena ha fatto il giro dei social e ha fatto parlare anche chi non è appassionato di tennis.

Roger Federer è un grande appassionato di Super Bowl e non si è lasciato sfuggire l'edizione 2026 in California. La sua prima volta risale al 2008, in Arizona, quando era andato a vedere i New England Patriots di Tom Brady, allora imbattuti. Non portò loro fortuna: i New York Giants ribaltarono ogni pronostico grazie al celebre Helmet Catch, la ricezione impossibile di David Tyree che cambiò il destino della partita (17?14 per i Giants ). Diciotto anni dopo, la storia si è ripetuta: i Patriots hanno perso di nuovo sotto gli occhi dello svizzero, questa volta con un netto 29?13. Durante la serata, Roger Federer ha assistito anche all'attesissimo halftime show di Bad Bunny, affiancato da ospiti del calibro di Lady Gaga e Ricky Martin.

