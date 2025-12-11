Cristiano Ronaldo ha indossato l' orologio di lusso più impressionante della sua collezione

Cristiano Ronaldo, celebre calciatore e icona mondiale, è anche un appassionato collezionista di orologi di lusso. La sua collezione include alcuni dei modelli più esclusivi e costosi, testimoniando il suo gusto raffinato e il suo amore per il mondo dell’orologeria di alta gamma. Tra i pezzi più impressionanti spicca un orologio che rappresenta il massimo dell’eleganza e della raffinatezza.

La collezione di orologi di Cristiano Ronaldo è fuori dal mondo, lo sappiamo da anni. Il portoghese è sempre stato un appassionato di orologi e, ovviamente, uno del suo calibro non poteva che possedere i pezzi più esclusivi (e anche più costosi) del mondo. Il calciatore è solito indossare orologi vistosi, altro che Quiet Luxury e orologi di piccole dimensioni che hanno avuto tanto successo negli ultimi anni. In questo senso, Ronaldo non segue alcun tipo di moda e si limita a indossare i pezzi che gli piacciono e che meglio si adattano al suo stile personale che, come già sappiamo, non è molto discreto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Cristiano Ronaldo ha indossato l'orologio di lusso più impressionante della sua collezione

Cristiano Ronaldo ha sfoggiato un orologio impressionante, che non ha nulla da invidiare alla sua straordinaria collezione - Cristiano Ronaldo possiede una delle collezioni di orologi più appariscenti, eccentriche e, naturalmente, lussuose al mondo. Secondo gqitalia.it

Cristiano Ronaldo ha scelto uno strabiliante Jacob & Co. a “motore” prima della sua proposta di matrimonio a Georgina - Sul campo, Cristiano Ronaldo è quasi imbattibile: cinque volte vincitore del Pallone d'Oro, plurivincitore della Champions League e capocannoniere dei campionati europei. Scrive gqitalia.it

Marchisio racconta l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus nell’estate 2018: “C’era agitazione. Io e Barzagli...” ? Claudio Marchisio - facebook.com Vai su Facebook

? Antoine Griezmann: “The GOAT? Messi and Cristiano Ronaldo.” Vai su X