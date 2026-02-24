Sfilata dei carri di Carnevale in Quaresima Di Cocco si scusa con la Curia | Errata interpretazione da parte mia

Di Cocco ha dichiarato che l’errore di valutazione è avvenuto perché ha interpretato erroneamente il clima di dialogo come una forma di autorizzazione, cosa che non corrisponde alla realtà. La confusione si è verificata durante la pianificazione della sfilata dei carri di Carnevale in Quaresima, evento che ha suscitato proteste tra alcuni rappresentanti della Curia. La sua richiesta di scuse mira a chiarire la propria posizione e a evitare fraintendimenti futuri.

Un "errore di valutazione nell'aver ritenuto che il clima di dialogo potesse configurare un'autorizzazione, circostanza che non sussisteva". Così l'assessore del Comune di Latina, Gianluca Di Cocco, si scusa con la Curia di Latina, che ieri con una nota aveva duramente contestato alcune affermazioni in base alle quali sarebbe giunta una sorta di "benestare" ecclesiastico per la sfilata dei carri di Carnevale di domenica scorsa, e dunque svolta in periodo ormai di Quaresima. La Diocesi aveva reso noto ieri come "non è mai stato 'concesso' alcun parere favorevole o permesso all'evento" sottolineando come "la cordiale e comprensiva collaborazione per il bene comune che esiste tra istituzioni diverse deve sempre avvenire nel rispetto reciproco delle proprie autonomie, rispetto che la Diocesi di Latina ha sempre mantenuto verso gli enti istituzionali e locali.