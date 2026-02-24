Sfilata dei carri in Quaresima Di Cocco si scusa con la Curia | Errata interpretazione da parte mia

Di Cocco ha chiesto scusa alla Curia dopo aver interpretato erroneamente il clima di dialogo come un’autorizzazione a sfilare in Quaresima. L’errore nasce da una valutazione sbagliata, ritenendo che l’ambiente di confronto fosse sufficiente a dare il via alla manifestazione. La sfilata dei carri ha attirato molte persone, nonostante le tensioni precedenti. La questione rimane aperta e ancora senza una risposta definitiva.

Un “errore di valutazione nell’aver ritenuto che il clima di dialogo potesse configurare un’autorizzazione, circostanza che non sussisteva”. Così l’assessore del Comune di Latina, Gianluca Di Cocco, si scusa con la Curia di Latina, che ieri con una nota aveva duramente contestato alcune affermazioni in base alle quali sarebbe giunta una sorta di “benestare” ecclesiastico per la sfilata dei carri di Carnevale di domenica scorsa, e dunque svolta in periodo ormai di Quaresima. La Diocesi aveva reso noto ieri come “non è mai stato ‘concesso’ alcun parere favorevole o permesso all’evento” sottolineando come “la cordiale e comprensiva collaborazione per il bene comune che esiste tra istituzioni diverse deve sempre avvenire nel rispetto reciproco delle proprie autonomie, rispetto che la Diocesi di Latina ha sempre mantenuto verso gli enti istituzionali e locali. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Latina, la Diocesi smentisce il “benestare” della Curia per la sfilata in Quaresima:La Diocesi di Latina ha chiarito che non ha mai dato il suo consenso alla sfilata dei carri organizzata ieri in città.

Carnevale a Latina in Quaresima, la Curia risponde: "Nessun benestare dalla Curia"Il Carnevale a Latina si svolgeva ieri, ma la Curia ha negato il suo benestare, sottolineando che la manifestazione non è stata autorizzata durante la Quaresima.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Bolzano: sfilata dei carri di Carnevale posticipata a domenica 15 febbraio causa meteo; Gli appuntamenti degli ultimi due giorni (lunedì 16 e martedì 17 febbraio), tra sfilate di carri, spettacoli itineranti e la proclamazione della Maria dell’anno; Carnevale di Viareggio, la sfilata dei carri allegorici sul lungomare. FOTO; LA GRANDE SFILATA DEI CARRI - Orari, percorso e tutto quello che c'è da sapere.

Carnevale, il grande giorno delle sfilata dei carri: partenza alle 14 dal Duomo con arrivo in piazzale Burchiellati. Il percorsoTREVISO - Martedì grasso, il giorno delle grandi sfilate di carri allegorici. Occhi puntati su Treviso e Conegliano, l'epicentro della festa. Nel capoluogo si comincia alle 14 con ... ilgazzettino.it

Ieri la sfilata dei Carri ha colorato di nuovo il centro, ora si torna a rispettare la Quaresima.Latina, come altri comuni, ha recuperato ieri, domenica 22 Febbraio, la data saltata a causa del maltempo della sfilata dei Carri di Carnevale in centro accompagnati da musica e majorettes. Meno aff ... radioluna.it

Dal Carnevale di Sciacca sfilata dei carri in diretta su Tgs e RTP Messina Carnevale di Sciacca - facebook.com facebook