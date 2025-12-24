Bernardeschi operato alla clavicola dopo l'infortunio con l'Inter | quando tornerà in campo

Bernardeschi si è sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre la frattura alla clavicola procurata in Supercoppa: quante partite salterà e quando potrà giocare con il Bologna. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

bernardeschi operato clavicola dopoBernardeschi operato alla clavicola dopo l’infortunio con l’Inter: quando tornerà in campo - Bernardeschi si è sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre la frattura alla clavicola procurata in Supercoppa: quante partite salterà e quando ... fanpage.it

bernardeschi operato clavicola dopoOperato e lungo stop, potrebbe tornare contro il Toro - Dopo l'infortunio subito durante la semifinale di Supercoppa vinta dal suo Bologna contro l'Inter, Federico Bernardeschi è stato sottoposto ad intervento alla clavicola sinistra. torinogranata.it

bernardeschi operato clavicola dopoBologna: per Bernardeschi frattura della clavicola, operazione e sei settimane di stop - Dopo essere uscito per infortunio alla fine del primo tempo della semifinale di Supercoppa contro l’Inter, Federico Bernardeschi è stato sottoposto oggi a esami che hanno evidenziato una frattura ... sport.sky.it

