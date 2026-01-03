Entra in campo e sferra un pugno a un avversario | calciatore fermato per tre giornate
Il giudice sportivo ha adottato le sue ultime decisioni prima della pausa natalizia, sanzionando alcuni calciatori per comportamenti irregolari durante le partite concluse nel 2025. Tra le contestazioni, spicca l’episodio di un giocatore che, entrando in campo, ha sferrato un pugno a un avversario, risultando fermo per tre giornate. Questi provvedimenti anticipano l’inizio dei campionati provinciali e regionali, segnando un momento di attenzione sulla disciplina sportiva.
Il giudice sportivo è stato particolarmente impegnato nelle ultime giornate dell'anno. In attesa dell'inizio dei vari campionati provinciali e regionale, sono stati resi noti gli ultimi provvedimenti dopo che si sono svolte le partite conclusive del 2025.Nel corso della gara contro il Pravis 1971. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
