Entra in campo e sferra un pugno a un avversario | calciatore fermato per tre giornate

Il giudice sportivo ha adottato le sue ultime decisioni prima della pausa natalizia, sanzionando alcuni calciatori per comportamenti irregolari durante le partite concluse nel 2025. Tra le contestazioni, spicca l’episodio di un giocatore che, entrando in campo, ha sferrato un pugno a un avversario, risultando fermo per tre giornate. Questi provvedimenti anticipano l’inizio dei campionati provinciali e regionali, segnando un momento di attenzione sulla disciplina sportiva.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.