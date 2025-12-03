Bologna, 3 dicembre 2025 – Telefonini in carcere, indagati 70 detenuti. E tra loro c’è anche Andrea Cavallari, condannato per la strage di Corinaldo (Ancona) e tornato alle ribalta delle cronache l’estate scorsa per la clamorosa evasione dopo la festa di laurea. Andrea Cavallari estradato dalla Spagna: video Come arrivano i cellulari in carcere. Nella maxi inchiesta che riguarda la Dozza, coordinata dalla Procura di Bologna (pm Domenico Amborsino) e condotta dal Nucleo Investigativo della polizia penitenziaria, i 70 detenuti sono accusati del reato di introduzione e utilizzo illecito di dispositivi di comunicazione, in particolare telefoni cellulari, all’interno dell’istituto penitenziario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cellulari ai detenuti in carcere: 70 indagati, c’è anche Andrea Cavallari