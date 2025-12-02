Trasferiti 44 detenuti dal carcere di Como dopo la rivolta del 13 novembre | cambia anche il direttore
Sono 44 i detenuti che nei giorni scorsi sono stati trasferiti dal carcere di Como dopo la rivolta del 13 novembre. Cambio anche ai vertici, con il direttore Fabrizio Rinaldi che è stato sostituito da Roberta Galati, già vicedirettrice a Monza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
