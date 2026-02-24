Seul ex presidente impugna ergastolo

Yoon Suk Yeol, ex presidente sudcoreano, ha fatto ricorso contro la sentenza di ergastolo dopo aver ammesso di aver dichiarato la legge marziale nel 2024, una decisione che ha scioccato l’opinione pubblica. I suoi avvocati hanno comunicato che intendono contestare la condanna, ritenendola ingiusta. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, visto che coinvolge una figura politica di rilievo e un episodio ormai passato. La disputa legale prosegue con nuove udienze previste a breve.

4.40 L'ex presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol ha presentato ricorso contro la sua condanna all'ergastolo per aver dichiarato la legge marziale nel 2024, hanno annunciato i suoi avvocati. "Riteniamo che sia nostra responsabilità segnalare chiaramente i problemi di questa decisione, non solo negli atti del tribunale, ma anche prima del giudizio della storia futura", ha dichiarato il team legale di Yoon in una nota.E' stato condannato per aver guidato un'insurrezione" dichiarando la legge marziale il 3 dicembre del 2024. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Corea del Sud, l'ex presidente Yoon arriva in tribunale a SeulIn Corea del Sud, a Seul, è iniziato il procedimento legale contro l’ex presidente Yoon Suk Yeol e i suoi collaboratori, coinvolti in un’accusa di ribellione relativa all’uso della legge marziale nel dicembre 2024. Ergastolo per ex presidente sudcoreanoIl tribunale di Seul ha condannato all’ergastolo l’ex presidente Yoon Sul Yeol, responsabile di aver tentato di dichiarare la legge marziale nel 2023.