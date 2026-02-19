Ergastolo per ex presidente sudcoreano

Il tribunale di Seul ha condannato all’ergastolo l’ex presidente Yoon Sul Yeol, responsabile di aver tentato di dichiarare la legge marziale nel 2023. La sentenza arriva dopo accuse di aver usato il potere per reprimere manifestazioni di protesta contro la sua amministrazione. Secondo i giudici, Yoon ha cercato di rafforzare il suo controllo attraverso misure eccezionali, ignorando le procedure democratiche. La decisione rappresenta un colpo forte contro l’ex leader, che ora rischia di passare il resto della vita in carcere.

8.30 Il tribunale di Seul ha condannato l'ex presidente Yoon Sul Yeol all'ergastolo per aver tentato di dichiarare la legge marziale. Lo riporta l'agenzia Yonhap. I procuratori speciali avevano chiesto di applicare la pena di morte, presente nel Paese, ma bloccata da una moratoria dal 1997. Il tribunale ha emesso il verdetto nella prima sentenza sul caso, affermando che Yoon mirava a paralizzare l'Assemblea nazionale inviando le truppe al complesso parlamentare dopo aver dichiarato la legge marziale.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

