Comune al bivio dopo i test Il metrò fino alle 2 di notte costa 6-7 milioni al mese | Diciamo sì ma serve aiuto

Il Comune si trova di fronte a un bivio dopo aver analizzato i costi del servizio notturno della metropolitana, che ammontano a circa 6-7 milioni di euro al mese. La decisione di mantenere il prolungamento fino alle 2 di notte dipende dalla capacità di trovare risorse aggiuntive. La differenza tra la volontà politica e le possibilità economiche rende difficile adottare una soluzione definitiva. Il dibattito continua tra chi sostiene il servizio e chi chiede più fondi.

Per il Comune si tratta di capire come colmare una distanza: quella che separa la volontà politica di rendere permanente il prolungamento dell’orario delle corse delle metropolitane e la possibilità di reperire i soldi necessari per sostenere il prolungamento. La volontà politica c’è già da qualche tempo. La stima dei costi, invece, c’è solo da qualche giorno: "Tra i 6 e i 7 milioni di euro al mese". Secondo quanto ha fatto sapere ieri Arianna Censi, assessora comunale alla Mobilità, a tanto ammonta la spesa per estendere le corse fino alle 2 di notte solo al venerdì e al sabato. Ma nel conto bisogna mettere anche quelle spese che servono ad armonizzare la svolta ed evitare che resti a metà: ad esempio la spesa per estendere l’orario dei parcheggi di interscambio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

