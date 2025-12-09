Il diritto allo sciopero e il diritto allo studio degli allievi una riflessione

L'articolo analizza il rapporto tra il diritto allo sciopero e il diritto allo studio degli studenti, esaminando le responsabilità dei dirigenti scolastici nel garantire un'informazione accurata e una valutazione prognostica sulla possibile riduzione del servizio durante le azioni di protesta. Un focus sulla delicatezza di bilanciare diritti e responsabilità nel contesto scolastico.

Inviato da Giuseppe Richiedei - “In ogni caso, i dirigenti scolastici dovranno completare l’informazione all’utenza, formulando una attendibile valutazione prognostica ( che si può preventivare ) circa la diminuzione del servizio evitando mere dichiarazioni di carattere generale” (Note ministeriali). Queste sono le indicazioni del Ministero, mentre gli scioperi nella scuola sono sempre più frequenti, anche a causa del numero crescente dei sindacati, che coinvolgono il personale scolastico. Il Ministero, con questa disposizione sembra richiamare l’attenzione di tutti sulla necessità di farsi carico dell’enorme danno educativo sui bambini, causato non dagli scioperi in sé, ma dalle procedure burocratiche e corporative con cui vengono organizzati; come confermato dal report di Tuttoscuola “Scioperi con pochissimi scioperanti e. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

