Sessantuno carte d' identità con la stessa foto insospettabile in manette

Un uomo di 36 anni di Qualiano è stato arrestato a Giugliano, nella frazione di Varcaturo, perché possedeva 61 carte d’identità con la stessa foto, tutte false. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine, quando i militari hanno notato le somiglianze tra i documenti. L’uomo non aveva precedenti penali e aveva tentato di nascondere le carte in un nascondiglio nascosto. La vicenda si è conclusa con il suo trasferimento in camera di sicurezza.

All'interno di un cassetto della scrivania i carabinieri hanno trovato 61 carte d'identità: 40 elettroniche e 21 cartacee, tutte con la stessa foto A Giugliano, nella frazione di Varcaturo, i carabinieri hanno arrestato un 36enne incensurato di Qualiano con l'accusa di possesso di documenti falsi. I militari della stazione di Varcaturo hanno eseguito un controllo nella sua abitazione e, all'interno di un cassetto della scrivania, hanno trovato 61 carte d'identità: 40 elettroniche e 21 cartacee. Tutte riportavano la stessa fotografia ma con dati anagrafici differenti. I documenti contraffatti sono stati sequestrati.