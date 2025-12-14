Duemila nuove carte di identità Roma accelera con notte bianca e open day

Roma ha avviato una massiccia campagna per il rilascio di duemila nuove carte di identità, coinvolgendo i municipi aderenti. L'iniziativa ha riscosso grande successo, con posti disponibili esauriti in poche ore grazie anche a una notte bianca e open day dedicati. Un'operazione che dimostra l'interesse crescente dei cittadini per servizi rapidi e accessibili.

I posti disponibili nei municipi che hanno aderito all'iniziativa sono stati polverizzati in poche ore. Così Roma ha risposto alla notte bianca delle carte di identità, la possibilità di fare o rinnovare il documento dalle ore 19 alla mezzanotte di sabato 13 dicembre.