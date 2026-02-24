Sesko trova un vincitore per i visitatori che arrivano quarti

Benjamin Sesko ha deciso la sfida tra Manchester United ed Everton segnando il gol decisivo, portando i Red Devils al quarto posto in classifica. La sua rete all’ultimo minuto ha provocato la gioia dei tifosi e cambiato gli equilibri della stagione. La partita ha visto un dominio degli ospiti nel secondo tempo, con il gol che ha premiato la loro determinazione. La vittoria rafforza le ambizioni del Manchester United nella corsa europea.

2026-02-23 23:56:00 Breaking news: Il Manchester United è entrato tra i primi quattro della Premier League quando Benjamin Sesko è uscito dalla panchina per segnare l'unico gol in casa dell'Everton. Una partita impegnativa e combattiva è stata risolta da un fantastico contropiede mentre Michael Carrick continuava il suo impressionante cameo alla guida dei Red Devils. Matheus Cunha ha giocato una palla meravigliosa sopra a Bryan Mbeumo, che è stato in grado di correre e trovare Sesko per un finale semplice e fantastico. Nessun giocatore ha segnato più gol senza rigore in Premier League nel 2026 di Sesko (5). 🔗 Leggi su Justcalcio.com Sesko "in una posizione davvero buona" dopo l'ultimo vincitoreBenjamin Sesko ha dimostrato di essere in forma dopo aver segnato il suo terzo gol in quattro partite, contribuendo alla vittoria contro l'Everton.