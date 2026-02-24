Sesko in una posizione davvero buona dopo l’ultimo vincitore

Benjamin Sesko ha dimostrato di essere in forma dopo aver segnato il suo terzo gol in quattro partite, contribuendo alla vittoria contro l’Everton. L’allenatore ad interim dei Red Devils ha sottolineato come il giovane attaccante si trovi in una posizione molto favorevole, grazie anche alle sue recenti prestazioni. Sesko ha dimostrato di saper entrare in partita e fare la differenza, migliorando la sua presenza in campo. La sua crescita continua ad attirare attenzione.

2026-02-24 02:50:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’attaccante del Manchester United Benjamin Sesko è stato elogiato dall’allenatore ad interim Michael Carrick dopo essere uscito dalla panchina e aver segnato per la terza volta in quattro partite nella vittoria per 1-0 in casa dell’Everton. Sesko si è avvalso del passaggio di Bryan Mbeumo per segnare con calma il suo sesto gol nelle ultime sette presenze – dopo aver realizzato solo due gol nelle prime 17 partite con il club in questa stagione. Sesko non è ancora riuscito a farsi strada nella formazione titolare e, mentre Carrick ha detto che forse c’era un po’ di frustrazione per l’acquisto estivo di 66 milioni di sterline, il 22enne non si è lamentato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Chiellini parla dopo i sorteggi dei playoff di Champions: «Galatasaray? Una buona occasione per cambiare l’ultimo dato della partita a Istanbul. Sul mercato…» Giorgio Chiellini commenta i sorteggi dei playoff di Champions.

Maturità, dopo l’annuncio delle materie inizia davvero l’ultimo miglio. Ecco come affrontarloDopo l’annuncio delle materie, gli studenti iniziano a prepararsi per l’ultimo sforzo.

Argomenti correlati

Premier League: Sesko entra e decide il match dello United con l'Everton; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Il Manchester United ha battuto l’Everton; Disco di Michael Carrick; Punti salienti di Benjamin Sesko; Il messaggio nascosto di Benjamin Sesko a Michael Carrick alla celebrazione Man Utd vs Everton.

Pierpaolo #Marino ha espresso forti dubbi sul futuro dell'attacco della #Juve durante una lunga intervista concessa ai microfoni di Tuttosport Il dirigente ha chiarito la propria posizione sulle possibili operazioni estive, affermando testualmente: «Davanti n - facebook.com facebook