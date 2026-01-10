Chi trova un amico trova un tesoro | tutto quello che c’è da sapere sul film

Chi trova un amico trova un tesoro: trama, cast e streaming del film. Questa sera, sabato 10 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Chi trova un amico trova un tesoro, film del 1981 diretto dal regista Sergio Corbucci con protagonisti Bud Spencer e Terence Hill. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Alan è un giovane che scommette ai cavalli prosciugando i risparmi del vecchio zio Brady, che da tempo gli racconta di un tesoro favoloso, nascosto in un’isola deserta dell’Oceano Pacifico. Inseguito dagli strozzini cui deve molti soldi, si rifugia clandestinamente sulla barca di Charlie, navigatore in procinto di partire per una crociera attorno al mondo in solitaria, sponsorizzato dall’azienda produttrice della marmellata Puffin. 🔗 Leggi su Tpi.it

