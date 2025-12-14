Il Chelsea di Maresca batte l’Everton e si toglie i sassolini | C’è chi non ci supporta
Il Chelsea di Maresca torna alla vittoria dopo quattro partite, superando l’Everton 2-0 a Stamford Bridge. La squadra cerca di risollevare il morale e di mostrare segnali di ripresa, affrontando le difficoltà di un campionato complesso. La vittoria rappresenta un momento importante per il club, che intende rilanciarsi e mettere da parte le critiche.
Il Chelsea torna a vincere dopo quattro partite senza successi, battendo l’Everton 2-0 a Stamford Bridge. Protagonisti Cole Palmer e Malo Gusto, decisivi nel primo tempo. Nel post-partita Enzo Maresca lancia un messaggio criptico sulla mancanza di supporto attorno alla squadra e si toglie i sassolini, Una vittoria che pesa, tecnica e psicologicamente, nel percorso del nuovo Chelsea di Maresca. Ne scrive Il Times Maresca, il Chelsea e una vittoria che va oltre il risultato. Il successo contro l’Everton interrompe una striscia negativa e restituisce ossigeno al Chelsea di Enzo Maresca, ma la partita non si chiude al triplice fischio. Ilnapolista.it
Chelsea-Everton 2-0: Malo Gusto fenomenale, Enzo Maresca si rilancia in campionato; Liverpool-Brighton 2-0: Mohamed Salah rientra e i Reds vincono - Nel Saturday Afternoon della 16ª giornata di Premier League vincono sia il Chelsea di Enzo Maresca che il Liverpool di Slot. eurosport.it
Il Chelsea di Maresca batte l’Everton e si toglie i sassolini: «C’è chi non ci supporta» La denuncia del tecnico italiano: “Le ultime 48 ore sono state le peggiori da quando sono arrivato al club”. L'Everton non vince da 31 partite a Stamford Bridge (The Times) htt - facebook.com facebook
Lo sfogo di Enzo Maresca dopo Chelsea-Everton: "Le peggiori 48 ore da quando sono qui" ? x.com
Chelsea, Maresca su Estevao: Non è come gli altri, è uno d'altri tempi