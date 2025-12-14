Il Chelsea di Maresca batte l’Everton e si toglie i sassolini | C’è chi non ci supporta

Il Chelsea di Maresca torna alla vittoria dopo quattro partite, superando l’Everton 2-0 a Stamford Bridge. La squadra cerca di risollevare il morale e di mostrare segnali di ripresa, affrontando le difficoltà di un campionato complesso. La vittoria rappresenta un momento importante per il club, che intende rilanciarsi e mettere da parte le critiche.

Il Chelsea torna a vincere dopo quattro partite senza successi, battendo l’Everton 2-0 a Stamford Bridge. Protagonisti Cole Palmer e Malo Gusto, decisivi nel primo tempo. Nel post-partita Enzo Maresca lancia un messaggio criptico sulla mancanza di supporto attorno alla squadra e si toglie i sassolini, Una vittoria che pesa, tecnica e psicologicamente, nel percorso del nuovo Chelsea di Maresca. Ne scrive Il Times Maresca, il Chelsea e una vittoria che va oltre il risultato. Il successo contro l’Everton interrompe una striscia negativa e restituisce ossigeno al Chelsea di Enzo Maresca, ma la partita non si chiude al triplice fischio. Ilnapolista.it

Chelsea-Everton 2-0: Malo Gusto fenomenale, Enzo Maresca si rilancia in campionato; Liverpool-Brighton 2-0: Mohamed Salah rientra e i Reds vincono - Nel Saturday Afternoon della 16ª giornata di Premier League vincono sia il Chelsea di Enzo Maresca che il Liverpool di Slot. eurosport.it