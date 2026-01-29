Servizio alto impatto denunce e sequestri

Questa mattina a Taranto, i Carabinieri hanno messo a segno un servizio di alto impatto. Durante l’operazione, hanno effettuato denunce e sequestri, concentrandosi sul controllo e sulla repressione di attività illegali nel centro della città. L’intervento ha coinvolto diverse pattuglie, che hanno controllato numerosi soggetti e attività commerciali, riscontrando irregolarità e procedendo con le misure del caso. Nessuno ha riportato ferite o incidenti.

Tarantini Time Quotidiano Nella mattinata del 26.01.2026, nel capoluogo jonico, i Carabinieri della Compagnia di Taranto, congiuntamente ai colleghi del N.A.S., hanno eseguito uno specifico servizio straordinario di controllo del territorio e di esercizi commerciali, disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, finalizzati anche al contrasto dell'immigrazione clandestina e alla tutela della salute pubblica. Nel corso dell'attività sono state controllate numerose persone e veicoli, con particolare attenzione ai cittadini stranieri, risultati tutti regolari sul territorio nazionale.

