Servizi uffici comunali e parcheggi | sì a nuovo palazzo sull' estramurale Ci sarà anche un sottopasso

Il Consiglio comunale di Bari ha approvato l’accordo tra il Comune e la Regione Puglia per costruire un nuovo edificio sull’estramurale Capruzzi, che ospiterà servizi, uffici pubblici e un parcheggio interrato. La decisione nasce dalla necessità di migliorare l’organizzazione degli spazi urbani e di alleggerire il traffico nel centro città. Verrà realizzato anche un sottopasso per facilitare il passaggio pedonale. La progettazione procede ora con la definizione dei dettagli.

Leccese: "Avevamo assunto un impegno chiaro sulla realizzazione di parcheggi pertinenziali e oggi stiamo mantenendo quella promessa" Il Consiglio comunale di Bari ha approvato l'accordo di programma tra Palazzo della Città e Regione Puglia per la realizzazione di un edificio sull'estramurale Capruzzi, destinato a servizi, uffici comunali e parcheggio interrato pluripiano. L'opera, a cura della Società Sudarea Srl. L'edificio, il cui iter di realizzazione era stato avviato nel 2017, prevede la realizzazione di tre piani interrati per una superficie di circa 4.500 mq e 136 spazi complessivi adibiti a parcheggio, tra posti e box auto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Fotovoltaico sul palazzo di piazza Gallo, via libera all'impianto per gli uffici comunali

