Comunali si parte | il campo largo ora ci crede anche gli ex Sindaci

Tempo di lettura: 3 minuti Il clima politico ad Avellino torna a surriscaldarsi in vista delle prossime elezioni amministrative. Le Regionali appena concluse hanno riattivato dinamiche, ambizioni e rivalità che ora si trasferiscono sul terreno comunale, aprendo una competizione che si preannuncia durissima. Sul tavolo, due fronti principali – il cosiddetto campo largo e il centrodestra – entrambi attraversati da una pluralità di aspiranti candidati. La frammentazione, da una parte e dall’altra, per il momento sembra farla da padrone per quanto nella sfida comunale il civismo è da sempre la ricetta, soprattutto a queste latitudini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Comunali, si parte: il campo largo ora ci crede, anche gli ex Sindaci

