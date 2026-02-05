Fotovoltaico sul palazzo di piazza Gallo via libera all’impianto per gli uffici comunali

Il Comune ha dato il via libera all’installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura del palazzo di piazza Gallo. L’obiettivo è alimentare gli uffici comunali e abbassare i consumi energetici. I lavori inizieranno a breve, e l’impianto dovrebbe entrare in funzione entro l’anno.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.