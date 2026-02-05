Fotovoltaico sul palazzo di piazza Gallo via libera all’impianto per gli uffici comunali

Da agrigentonotizie.it 5 feb 2026

Il Comune ha dato il via libera all’installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura del palazzo di piazza Gallo. L’obiettivo è alimentare gli uffici comunali e abbassare i consumi energetici. I lavori inizieranno a breve, e l’impianto dovrebbe entrare in funzione entro l’anno.

Un impianto fotovoltaico sulla copertura del palazzo comunale di piazza Gallo per alimentare gli uffici e ridurre i consumi energetici. L’annuncio arriva dall’assessore all’energia e ai lavori pubblici Gerlando Principato che descrive l’intervento come “un passaggio decisivo nel percorso di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

