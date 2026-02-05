Fotovoltaico sul palazzo di piazza Gallo via libera all’impianto per gli uffici comunali
Il Comune ha dato il via libera all’installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura del palazzo di piazza Gallo. L’obiettivo è alimentare gli uffici comunali e abbassare i consumi energetici. I lavori inizieranno a breve, e l’impianto dovrebbe entrare in funzione entro l’anno.
Un impianto fotovoltaico sulla copertura del palazzo comunale di piazza Gallo per alimentare gli uffici e ridurre i consumi energetici. L’annuncio arriva dall’assessore all’energia e ai lavori pubblici Gerlando Principato che descrive l’intervento come “un passaggio decisivo nel percorso di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
