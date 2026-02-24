Serie D La Folgore pareggia e si avvicina al salto sale la Leon di Bonseri

La Folgore Caratese ha pareggiato contro la Casatese Merate, mantenendo il vantaggio sulla seconda in classifica. La squadra di Bonseri ha affrontato con determinazione un avversario difficile e ha conquistato un punto importante. La partita si è conclusa 1-1 senza compromettere la posizione in classifica. La Folgore ora si avvicina alla promozione diretta, mentre la Leon di Commisso continua a inseguire. La prossima sfida si avvicina.

Anche l'ostacolo CasateseMerate è stato superato. Il pareggio casalingo coi lecchesi (1-1) non costa alcunché alla Folgore Caratese che mantiene i 10 punti di margine sulla squadra di Commisso che resta al secondo posto. Dietro risalgono Milan Futuro, prossima avversaria dei lambraioli che ne ha rifilati tre al Caldiero, Brusaporto e Villa Valle che però restano staccate di 11 lunghezze. Sempre peggio lo "spauracchio" ChievoVerona che ne prende tre dall'Oltrepò certificando il fallimento di affidarsi ai grandi nomi. Insomma, la formazione di Nicola Belmonte che vede sempre più vicino il traguardo.