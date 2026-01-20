La Folgore Caratese prosegue la sua serie positiva con il pareggio 0-0 a Castellanza, consolidando il primato in classifica. La squadra azzurra ha mantenuto il vantaggio sulla seconda, che ora si amplia di un punto. Nel frattempo, la Leon si risveglia grazie a Bonseri, segnando un passo importante nel percorso di questa stagione di Serie D. Un risultato che permette a entrambe le formazioni di continuare il loro cammino con fiducia.

È stato un pareggio indolore, anzi, quello della Folgore Caratese a Castellanza. Gli azzurri non vanno oltre lo 0-0 sul campo della formazione milanese ma dietro fanno addirittura peggio e se alla vigilia i punti di vantaggio sulla seconda erano sette, oggi sono aumentati di un’unità. Sì perché il Chievo perde in casa col Milan Futuro che raggiunge al secondo posto sia i veronesi oltre al Brusaporto che perde il derby col Villa Valle e si ferma a quota 34. Contro i 42 della Folgore. Il pari della Casatese Merate e il ko del Ciserano completano il quadro di una domenica che alla fine sorride alla formazione di Nicola Belmonte, sempre più regina del campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - SERIE D. La Folgore allunga ancora, la Leon si risveglia con Bonseri

