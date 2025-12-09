serie d la folgore si gode la vetta solitaria leon un altro pareggio

La Folgore Caratese torna in vetta alla Serie D, approfittando del momento difficile del ChievoVerona e consolidando la propria solidità difensiva. La squadra guidata da Leon registra un altro pareggio, mantenendo il primato solitario nel girone B e rafforzando la propria posizione in classifica dopo un avvio di stagione positivo.

Torna solitaria al primo posto (lo era già stata a inizio stagione, dalla terza alla sesta giornata) la Folgore Caratese che sfrutta il momento no del ChievoVerona e (soprattutto) la ritrovata solidità difensiva per issarsi al vertice del girone B. I veneti perdono la seconda partita consecutiva contro squadre di fascia medio-bassa (prima Varesina e l’altro ieri la Castellanzese), gli azzurri per la terza domenica non subiscono reti. e ne fanno una alla prima vera sortita offensiva dopo 3 minuti grazie a Campani per battere la Real Calepina. Terza vittoria di fila e sesto risultato utile per i ragazzi di Belmonte (foto) che ora puntano al titolo d’inverno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net