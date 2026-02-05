Una lettera per mia madre Serena Brancale porta l' amore assoluto a Sanremo

Serena Brancale porta il suo amore a Sanremo con la canzone “Una lettera per mia madre”. Durante la conferenza, ha parlato di come la musica le abbia permesso di sentirsi vicina a sua madre, rivivendo i ricordi e l’affetto attraverso le sue parole e la sua voce. La cantante ha raccontato di aver scritto il brano come un modo per rendere omaggio a quella figura che le ha dato tanto, e ora si sente pronta a condividerlo con il pubblico del festival.

Guardando le mie mani, il mio sorriso, mi rendo conto che sono diventata esattamente come mia madre. La mia voce oggi assomiglia così tanto alla sua, è come se fosse ancora con me. Sul palco dell'Ariston porto una lettera che dedico a lei, sei anni dopo la sua morte". Con queste parole, Serena Brancale racconta al Foglio il suo ritorno al Festival di Sanremo con "Qui con me", un brano che segna un'evoluzione nella sua carriera. Dopo aver fatto ballare il pubblico nel 2025 con "Anema e Core", segnando il suo ritorno alla kermesse dieci anni dopo l'esordio con "Galleggiare tra le Nuove Proposte", quest'anno l'artista pugliese affronta una tematica molto più intima e personale: la perdita di un genitore.

