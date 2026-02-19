Sequoie Music Park 2026 in line up anche Subsonica e Frah Quintale

Sequoie Music Park 2026 ha annunciato i nuovi artisti che si esibiranno, tra cui Subsonica e Frah Quintale. La scelta di inserire questi nomi rafforza la varietà musicale dell’evento, previsto tra giugno e luglio a Bologna. I gruppi e i cantanti si preparano a portare sul palco brani nuovi e successi già noti. La manifestazione si conferma uno degli appuntamenti più attesi della stagione musicale, attirando un pubblico appassionato da tutta Italia. I biglietti sono già disponibili online.

Nuovi nomi si aggiungono alla già ricca line up del Sequoie Music Park, festival bolognese previsto tra giugno e luglio. Si arricchisce la lineup della sesta edizione di Sequoie Music Park, il 29 giugno saliranno sul palco del Parco delle Caserme Rosse di Bologna i Subsonica, il 2 luglio Fulminacci e il 12 luglio Frah Quintale. La rassegna si conferma uno degli appuntamenti musicali più rilevanti dell’estate bolognese, pronta ad accogliere il pubblico con un cartellone ricco e trasversale, capace di abbracciare generi e linguaggi diversi, mantenendo alta la qualità artistica che da sempre contraddistingue la rassegna. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Sequoie Music Park 2026, in line up anche Subsonica e Frah Quintale Frah Quintale a Roma Summer Fest 2026Frah Quintale annuncia le date del Summer Tour 2026. Frah Quintale annuncia le prime date del suo tour estivo 2026Frah Quintale annuncia le prime date del suo tour estivo 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sequoie Music Park 2026: a Bologna arrivano i KNEECAP. La lineup si fa sempre più esplosiva; Si arricchisce la lineup della sesta edizione di SEQUOIE MUSIC PARK; Dopo Sanremo Fulminacci arriva in Sardegna: ecco la data e dove sarà il concerto; FULMINACCI: annuncia oggi FULMINACCI ALL'APERTO, gli speciali appuntamenti live di quest’estate sui palchi dei festival italiani | MEI - Meeting Degli Indipendenti - MEI. Sequoie Music Park 2026: Subsonica, Fulminacci e Frah Quintale arricchiscono la lineupSi arricchisce la lineup della sesta edizione di Sequoie Music Park, la rassegna estiva che animerà il Parco delle Caserme Rosse di Bologna con alcuni tra i nomi più importanti del panorama musicale n ... megamodo.com SEQUOIE MUSIC PARK, il 29 giugno saliranno sul palco del Parco delle Caserme Rosse di Bologna i SUBSONICA, il 2 luglio FULMINACCI e il 12 luglio FRAH QUINTALE.politicamentecorretto.com - SEQUOIE MUSIC PARK, il 29 giugno saliranno sul palco del Parco delle Caserme Rosse di Bologna i SUBSONICA, il 2 luglio FULMINACCI e il 12 luglio FRAH QUINTALE. politicamentecorretto.com T -', . I Subsonica saranno al Sequoie Music Park di Bologna il 29 giugno, al Rugby Sound Festival di Legnano il 10 luglio, al Men/go Music Fest d facebook