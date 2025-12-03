Terra dei Fuochi | sequestrato un cantiere navale di 4mila metri quadri abusivo

Nella giornata odierna (3 dicembre), una serie di operazioni anti-sversamento di rifiuti è stata effettuata, in provincia di Caserta, da carabinieri, Esercito, polizia provinciale e polizie locali nel “triangolo” Aversa-Villa Literno-Frignano, coordinate dalla Prefettura di Caserta.A Villa. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Terra dei Fuochi: sequestrato un cantiere navale di 4mila metri quadri abusivo

