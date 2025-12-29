Sequestrata discarica abusiva a Partinico denunciato 52enne | Scoperto uno scenario inquietante

I carabinieri di Partinico hanno portato a termine un intervento che ha portato al sequestro di una discarica abusiva di circa un'area di 1 ettaro. Durante l’operazione è stato denunciato un uomo di 52 anni, responsabile della gestione non autorizzata del sito. L’intervento ha evidenziato una situazione preoccupante legata all’abusivismo ambientale, contribuendo alla tutela del territorio e alla lotta contro il degrado.

Intervento dei carabinieri nella zona di Partinico, dove è stata sequestrata un'altra discarica abusiva di circa 1.400 metri quadri. Questa volta la scoperta del terreno adibito a zona di stoccaggio rifiuti è stata fatta dai militari della stazione di Camporeale che, coadiuvati dai colleghi.

