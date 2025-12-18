Pontile fantasma sul Ceresio | scoperta a Porlezza un’area demaniale di 250 metri quadrati occupata abusivamente

Un pontile abusivo è stato scoperto sul Ceresio a Porlezza, occupando illegalmente 250 metri quadrati di area demaniale. Utilizzato per l’ormeggio di natanti privati, l’installazione senza autorizzazioni è stata individuata dal Servizio navale della Guardia di Finanza durante controlli di routine. La scoperta mette in luce l’importanza di rispettare le normative per tutelare il patrimonio pubblico e garantire la sicurezza delle acque lacustri.

© Quicomo.it - Pontile "fantasma" sul Ceresio: scoperta a Porlezza un'area demaniale di 250 metri quadrati occupata abusivamente Un pontile utilizzato per l'ormeggio di natanti privati, installato senza le necessarie autorizzazioni su area demaniale lacuale: è quanto avrebbe individuato il Servizio navale della guardia di finanza di Porto Ceresio sul bacino di Porlezza del lago di Lugano, nell'ambito dei controlli sul.

