Separazione delle carriere dei magistrati | se si votasse oggi metà degli italiani voterebbe Sì

A pochi mesi dal referendum sulla riforma della giustizia, l’Italia si divide sull’argomento. La maggioranza relativa si esprime a favore della separazione delle carriere dei magistrati, ma persistono dubbi su modalità, sorteggio e nuovi organi disciplinari. La questione divide l’opinione pubblica, sollevando interrogativi su come migliorare l’efficienza e l’indipendenza del sistema giudiziario.
A pochi mesi dal referendum sulla riforma della giustizia, gli italiani mostrano un Paese diviso: una maggioranza relativa sostiene la separazione delle carriere dei magistrati, ma restano dubbi e incertezze su sorteggio e nuovi organi disciplinari. La polarizzazione politica emerge netta, con il centrodestra a favore e il centrosinistra contrario, mentre l'opinione pubblica resta cauta di fronte alle novità istituzionali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
