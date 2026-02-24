Fazzolari | Referendum? Decideranno italiani Putin voterebbe no alla separazione delle carriere

Fazzolari ha affermato che il referendum sarà deciso dagli italiani, sottolineando che la posizione di Putin sarebbe contraria alla separazione delle carriere. Durante un incontro al Senato, ha spiegato che non teme il voto popolare, poiché ritiene che gli elettori siano in grado di scegliere liberamente. Ha aggiunto che le decisioni sui referendum spettano ai cittadini e che il risultato dipenderà dalla loro volontà. La consultazione si avvicina e l’attenzione cresce.

© Ilfoglio.it - Fazzolari: “Referendum? Decideranno italiani. Putin voterebbe no alla separazione delle carriere”

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio a margine della presentazione del rapporto FdI sulla guerra in Ucraina: "Vannacci in coalizione? Il sostegno a Kyiv è nel programma di governo, ergo." FdI in un dossier rinnova il sostegno a Kyiv. E avverte la Lega: “E' nel programma” Parla Fazzolari al Senato con giornalisti, spettatori e direttori. “Il referendum? Non ci preoccupa. Decideranno gli italiani. In Russia non c’è la separazione della carriera. Si può dire che Putin voti no”. L’occasione: la presentazione del dossier di Fdi sui 4 anni di guerra in Ucraina. Vannacci in coalizione? “Il sostegno all’Ucraina è nel programma di governo ergo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it Separazione delle carriere dei magistrati: se si votasse oggi, metà degli italiani voterebbe SìA pochi mesi dal referendum sulla riforma della giustizia, l’Italia si divide sull’argomento. Leggi anche: Referendum giustizia: i penalisti reggini in piazza per il Sì alla separazione delle carriere