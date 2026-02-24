Sensori a terra | così si monitora il mare senza boe

Un nuovo sistema di sensori a terra raccoglie dati sul mare senza utilizzare boe galleggianti. La causa di questa innovazione è la ricerca di metodi più efficienti e meno invasivi per monitorare le condizioni marine. I sensori vengono posizionati su strutture costiere e trasmettono informazioni in tempo reale. Questa tecnologia permette di ottenere dati più precisi e ridurre l'impatto sull'ambiente marino. La sua applicazione si estende a diverse aree di studio e gestione delle risorse marine.

Un sistema innovativo sta rivoluzionando il monitoraggio dello stato del mare, eliminando la necessità di boe galleggianti. La tecnologia, chiamata OS-IS, sfrutta sensori sismici a terra per rilevare le vibrazioni generate dalle onde marine. Questo approccio, sviluppato nell'ambito del progetto RAISE, promette di trasformare il monitoraggio ambientale costiero, offrendo dati più affidabili e continui rispetto ai metodi tradizionali. Un sensore sotto casa per decifrare il mare. La cantina di un edificio a Basilea è diventata un laboratorio a cielo chiuso dove il ricercatore Lorenzo Iafolla, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha installato un sensore sismico capace di captare il respiro del mare, anche a centinaia di chilometri di distanza.