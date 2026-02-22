Sensori di controllo all’avanguardia | Così proteggiamo sangue e organi

Ceam Group di Empoli ha sviluppato un sensore innovativo che garantisce un monitoraggio più preciso di sangue e organi durante il trasporto. La nuova versione, più compatta e potente, si inserisce in dispositivi di dimensioni simili a una moneta da 2 euro, offrendo una soluzione affidabile per le emergenze sanitarie. La tecnologia aiuta a prevenire danni e garantisce condizioni ottimali. La sua applicazione si sta espandendo nei sistemi di sicurezza sanitaria.

© Lanazione.it - Sensori di controllo all’avanguardia: "Così proteggiamo sangue e organi"

Sta per uscire, da parte di Ceam Group di Empoli, la nuova versione di un sensore molto piccolo (versione odierna già in uso da qualche tempo, per larghezza simile ad una moneta da 2 euro) ma di enorme potenza e affidabilità per il controllo iper-tecnologico del trasporto di sangue e organi, tutto quanto in ogni caso pertiene all’ emergenza sanitaria. Ma già la tecnologia attuale di Ceam garantisce standard altissimi di qualità. "Per questo motivo – spiega Simone Campinoti, presidente del gruppo empolese – siamo rimasti con un grosso nodo alla gola quando abbiamo saputo del problema del cuore destinato al bambino di Napoli che purtroppo non ce l’ha fatta. 🔗 Leggi su Lanazione.it L’esperta di emergenze: "Così proteggiamo la mente senza difese. Prime parole decisive"L’esperta di emergenze spiega come la mente, di fronte a situazioni estreme come incidenti durante sport estremi o in guerra, attivi meccanismi di difesa naturali. A Philadelphia tornano le Black Panther armate: “Così proteggiamo la comunità dall’ICE”A Philadelphia, le Black Panther sono tornate in azione dopo la morte di Renee Good, uccisa da un agente dell’ICE. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sensori di controllo all’avanguardia: Così proteggiamo sangue e organi; Piano Integrato 2026: la nuova stagione della sicurezza sul lavoro tra prevenzione, formazione e innovazione digitale; L’evoluzione del SOC: dalla quinta generazione all’era dell’Intelligenza Artificiale; Gestione digitale dei mangimi: dalla razione ai sensori. Casa sotto controllo senza difficoltà con TapoCon il kit T30 di Tapo di TP-Link è possibile mettere in sicurezza la casa con sensori di movimento e di contatto per porte e finestre. L’hub, cuore del sistema, si connette a Internet tramite la rete ... milanofinanza.it Al Gala per il Capodanno Lunare, decine di robot umanoidi hanno eseguito arti marziali e acrobazie perfette davanti a milioni di spettatori. Salti, capriole e mosse di kung fu coordinate grazie a sensori avanzati e sistemi di controllo in rete: uno show che per P - facebook.com facebook