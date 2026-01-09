Volare ad alta quota senza staccarsi da terra | così a Pisa si addestrano i piloti del futuro

A Pisa, i futuri piloti si preparano a volare ad alta quota senza distaccarsi dal territorio, attraverso programmi di addestramento avanzati. Leonardo, azienda leader nel settore aeronautico, non solo sviluppa il C-27 J Spartan, ma si distingue anche come riferimento globale nell'addestramento dei piloti militari, contribuendo allo sviluppo di competenze e tecnologie all'avanguardia per il settore aeronautico e della difesa.

Oltre ad essere l'azienda che sviluppa e produce il C-27 J Spartan, Leonardo è oggi un riferimento e un leader tecnologico a livello globale nell'addestramento dei piloti militari. E l'approccio Leonardo mette sempre di più l'addestramento simulato degli equipaggi fra i fattori capaci di ottimizzare la risposta del sistema alle necessità operative: per questo c'è un luogo, all'interno della base aerea dell'Aeronautica Militare di Pisa, sede della 46a Brigata Aerea, dove si vola senza staccarsi da terra. È qui che la tecnologia della simulazione sta cambiando radicalmente il modo in cui si addestrano i piloti del C-27J, rendendo il velivolo ancora più sicuro, efficiente e pronto a qualsiasi missione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

