Il caldo estremo agli Australian Open inizia a far danni | Stakusic costretta a uscire in carrozzina

Le alte temperature degli Australian Open stanno influenzando significativamente la competizione, mettendo a dura prova i giocatori. Le condizioni climatiche estreme, ormai comuni durante il torneo, hanno già causato alcuni ritiri e problemi di salute tra gli atleti. La gestione del caldo si rivela una sfida importante per tutti i partecipanti, evidenziando l’impatto delle temperature elevate sullo svolgimento delle partite e sulla sicurezza dei tennisti.

Agli Australian Open il grande avversario è il caldo. Condizioni estreme in queste prime giornate. Diversi tennisti hanno accusato seri problemi. La canadese Stakusic ha lasciato il campo su una sedia a rotelle.🔗 Leggi su Fanpage.it Inizia male il 2026 di Matteo Berrettini: forfait agli Australian Open, un lucky loser sfiderà De Minaur

Matteo Berrettini non prenderà parte agli Australian Open 2026. Il tennista romano, infatti, ha annunciato il forfait, aprendo così un nuovo capitolo nella sua stagione. Al suo posto, un lucky loser affronterà De Minaur nel primo turno del torneo. La sua assenza rappresenta un cambiamento importante nel panorama del tennis australiano di inizio anno. Percorso semplice fino agli ottavi, Musetti o Djokovic in semifinale: il cammino di Sinner agli Australian Open

Jannik Sinner si prepara a esordire agli Australian Open 2026, il primo Slam dell'anno, dopo aver partecipato a eventi come l'esibizione con Alcaraz e il One Million Dollar 1 Point Slam. Con un percorso che potrebbe portarlo fino agli ottavi e incontri potenzialmente contro Musetti o Djokovic in semifinale, l'azzurro si avvicina con fiducia al torneo più importante del tennis australiano.

Il caldo estremo porta ad un calo del livello di sodio nel sangue e per chi soffre di epilessia cresce il rischio secondo gli esiti di uno studio svolto interamente in Calabria - facebook.com facebook

