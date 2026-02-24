Seccardini | Un punto che va accolto bene

Seccardini sottolinea che l’Atletico Ascoli, dopo la partita contro Recanati, ha dimostrato di saper affrontare anche le sfide più dure. La squadra è tornata a casa con un pareggio importante, rafforzando la fiducia nella capacità di lottare con intensità. La vittoria sfuggita lascia meno amarezza, poiché l’allenatore apprezza la tenacia mostrata dai suoi giocatori. La squadra si prepara ora a nuove sfide con maggiore determinazione.

Un Atletico Ascoli arcigno e determinato, è tornato a casa con un buon pareggio dalla trasferta di Recanati e con la consapevolezza di poter giocare anche le ‘gare sporche’ dove occorre mettere più agonismo che qualità. Senza Maio, Minicucci e Nonni nello schieramento iniziale, mister Simone Seccardini ha dato spazio e Camilloni dietro, e al centravanti Didio che ha trasformato il rigore del pareggio. Non è stato certo il più bell’Atletico Ascoli della stagione, ma il punto alla fine è stato apprezzato in vista della sfida di domenica in casa contro il Chieti, altra squadra invischiata nella lotta playout. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fosso, il punto con l’Atletico va più che bene: "Ora non sottovalutiamo il Castelfidardo"Il Fossombrone ottiene un pareggio senza reti contro l’Atletico Ascoli, confermando il buon momento di forma.

Seccardini non dispera: "Ci teniamo stretti questo punto"Seccardini mantiene un atteggiamento positivo, sottolineando l'importanza di preservare il punto conquistato.

