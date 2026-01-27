Seccardini non dispera | Ci teniamo stretti questo punto
Seccardini mantiene un atteggiamento positivo, sottolineando l'importanza di preservare il punto conquistato. La partita ha rappresentato un'occasione persa per il sorpasso in classifica e per sfatare il tabù di Termoli, considerando le sconfitte precedenti in casa. La squadra si prepara a rivedere le strategie per migliorare le prestazioni future e affrontare con determinazione le prossime sfide.
Occasione persa per il sorpasso in classifica sulla diretta concorrente Notaresco e soprattutto occasione persa per sfatare il tabù Termoli viste le sconfitte interne nei due precedenti incontri disputati al ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli. L’ Atletico Ascoli si è dovuto accontentare di un punticino, che comunque permette ai bianconeri di agguantare proprio il Notaresco al quinto posto, l’ultimo utile per disputare i playoff. Quinto posto attualmente degli ascolani, perché con i due scontri diretti in parità, la compagine del Patron Graziano Giordani ha una miglior differenza reti: più 13 rispetto ai più 6 degli abruzzesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Seccardini ottimismo
Atletico, Seccardini non dispera per il pari: "Ottavo risultato utile"
L'Atletico Ascoli mantiene un ottavo risultato utile consecutivo, dopo aver raccolto un punto contro il Notaresco.
Conferenza stampa Chivu post Pisa Inter: «Ci teniamo stretti la vittoria. Lautaro? Uno dei più forti in circolazione»
Ultime notizie su Seccardini ottimismo
Argomenti discussi: Seccardini non dispera: Ci teniamo stretti questo punto.
Seccardini non dispera: Ci teniamo stretti questo puntoOccasione persa per il sorpasso in classifica sulla diretta concorrente Notaresco e soprattutto occasione persa per sfatare il tabù ... ilrestodelcarlino.it
Atletico, Seccardini non dispera per il pari: Ottavo risultato utileDopo tre vittorie consecutive di cui due nelle difficili trasferte a Teramo e L’Aquila, l’Atletico Ascoli si è dovuto ... msn.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.