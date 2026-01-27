Seccardini non dispera | Ci teniamo stretti questo punto

Seccardini mantiene un atteggiamento positivo, sottolineando l'importanza di preservare il punto conquistato. La partita ha rappresentato un'occasione persa per il sorpasso in classifica e per sfatare il tabù di Termoli, considerando le sconfitte precedenti in casa. La squadra si prepara a rivedere le strategie per migliorare le prestazioni future e affrontare con determinazione le prossime sfide.

Occasione persa per il sorpasso in classifica sulla diretta concorrente Notaresco e soprattutto occasione persa per sfatare il tabù Termoli viste le sconfitte interne nei due precedenti incontri disputati al 'Don Mauro Bartolini' di Monticelli. L' Atletico Ascoli si è dovuto accontentare di un punticino, che comunque permette ai bianconeri di agguantare proprio il Notaresco al quinto posto, l'ultimo utile per disputare i playoff. Quinto posto attualmente degli ascolani, perché con i due scontri diretti in parità, la compagine del Patron Graziano Giordani ha una miglior differenza reti: più 13 rispetto ai più 6 degli abruzzesi.

