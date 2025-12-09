Fosso il punto con l’Atletico va più che bene | Ora non sottovalutiamo il Castelfidardo

Il Fossombrone ottiene un pareggio senza reti contro l’Atletico Ascoli, confermando il buon momento di forma. La squadra continua a mantenere una posizione di sicurezza in classifica, distanziando di tre punti la zona retrocessione. L’attenzione ora si concentra sulla prossima sfida contro il Castelfidardo, da affrontare con la massima concentrazione.

Il Fossombrone non va oltre lo 0-0 contro l’ Atletico Ascoli, ma prosegue la sua striscia positiva e mantiene tre punti di distanza dalla zona retrocessione. La partita non è stata tra le più piacevoli per il pubblico: continui falli e interruzioni hanno spezzettato il gioco, rendendolo poco fluido. La manovra ristagnava spesso a centrocampo, dove la battaglia era costante e le due squadre provavano a ribaltare l’azione con lanci lunghi. Solo a tratti, quando il campo lo permetteva, si sono viste giocate di buon livello, ma nessuna delle due formazioni è riuscita a trasformarle in gol. Il risultato sorride comunque ai padroni di casa, capaci di fermare una delle squadre più prolifiche del girone, abituata a segnare molto anche lontano dal proprio campo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it