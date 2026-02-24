Se vince Mosca nessun Paese è al sicuro dice il viceambasciatore tedesco

Il viceambasciatore tedesco a Roma ha affermato che, se Mosca ottiene successo, nessun Paese sarà al sicuro. Durante un evento organizzato per il quarto anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, ha sottolineato come la vittoria di Mosca possa mettere in discussione la sicurezza europea. Ha anche avvertito che le conseguenze potrebbero estendersi ben oltre i confini dell’Ucraina, influenzando l’intera stabilità del continente. La discussione ha attirato numerosi rappresentanti diplomatici e politici italiani.

Pubblichiamo il testo dell'intervento che Benjamin Hanna, viceambasciatore tedesco a Roma, ha pronunciato oggi all' evento organizzato, in occasione del quarto anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, da Linkiesta e dall'Ufficio del Parlamento europeo in Italia, in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione europea in Italia e con il Congresso nazionale delle associazioni ucraine in Italia. Stimati rappresentanti delle Istituzioni europee, Caro Carlo Corazza e caro Claudio Casini, Cara Oksana e care colleghe e colleghi delle Ambasciate, Stimati relatori e ospiti, la brutale guerra di aggressione che da quattro anni infuria in Ucraina ha luogo nel cuore dell'Europa: Lviv dista appena 800 chilometri in linea d'aria da Berlino e anche Odessa solo 1.

