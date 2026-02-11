Si introduce la remigrazione nessun paese è sicuro per chi è respinto

Durante un’assemblea, Luca Casarini di Mediterranea Saving Humans ha detto che l’Europa sta applicando la remigrazione. Ha aggiunto che nessun paese è sicuro per chi viene respinto. La questione dei respingimenti e delle rotte migratorie torna a far discutere.

«L’unione europea sta applicando la remigrazione». Luca Casarini, tra i fondatori di Mediterranea saving humans, risponde al manifesto nel mezzo di un’assemblea. «Dobbiamo cominciare a organizzarci per salvare le persone dalla deportazione, fare come a Minneapolis», dice dopo il via libera definitivo dell’Eurocamera alle nuove regole sull’asilo. Procedure accelerate, accordi con Paesi terzi, elenco comune europeo. Nell’intesa anche l’esternalizzazione delle richieste di protezione internazionale. L’Europa sta inseguendo Trump? Questo provvedimento non è un evento straordinario, è parte di un processo che ha le sue radici molto più lontano, a partire dal gravissimo errore dei partiti cosiddetti progressisti che si sono illusi di poter fare in forma democratica ciò che chiede la destra globale suprematista bianca. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

